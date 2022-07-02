Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Фиорентину», проводит летний отдых на Мальдивских островах. Там российский футболист был замечен в компании 15-летней Тони Худяковой, которая является дочкой известного клипмейкера Павла Худякова.

В социальных сетях опубликован совместный снимок 31-летнего нападающего с юной девушкой. На фотографии Александр и Тоня позируют на гидроцикле.

Напомним, что Александр в прошлом году расстался со своей подругой Дарьей Валитовой, от которой у футболиста есть ребенок.