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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой объяснил, почему уход Крала - не потеря для «Спартака»

02 Июля 2022 • 08:42 Комментировать

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на решение чешского полузащитника Алекса Крала приостановить действие контракта с «красно-белыми». Такую возможность дала легионерам ФИФА.

«Уход Крала - не потеря, он почти не играл. Но не удивлюсь, если он проявит себя где-то в Европе, все-таки основной игрок сборной Чехии», - передает слова Мостового Betonmobile.ru.

Контракт Крала с российский топ-клубом приостановлен до конца июня следующего года.

Напомним, что в прошлом сезоне чешский легионер выступал в аренде за лондонский «Вест Хэм». В составе «молотобойцев» полузащитник сыграл всего один поединок в рамках английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Алекс Крал
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