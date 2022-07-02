Мостовой объяснил, почему уход Крала - не потеря для «Спартака»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на решение чешского полузащитника Алекса Крала приостановить действие контракта с «красно-белыми». Такую возможность дала легионерам ФИФА.

«Уход Крала - не потеря, он почти не играл. Но не удивлюсь, если он проявит себя где-то в Европе, все-таки основной игрок сборной Чехии», - передает слова Мостового Betonmobile.ru.

Контракт Крала с российский топ-клубом приостановлен до конца июня следующего года.

Напомним, что в прошлом сезоне чешский легионер выступал в аренде за лондонский «Вест Хэм». В составе «молотобойцев» полузащитник сыграл всего один поединок в рамках английской Премьер-лиги.