Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о назначении главным тренером команды Йозефа Циннбауэра.

- «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера, которым стал немец Йозеф Циннбауэр. Насколько команде было необходимо усиливать тренерский штаб?

- «Локомотив» сам не знает, что ему нужно, как мне кажется. Там сами не понимают, что делают. Тем более, если речь идет о приглашении такого тренера.

- То есть, вас смущает назначение иностранца?

- А кто он такой вообще? Зачем отстраняли Лоськова и Пашинина? Как я понимаю, главным тренером формально останется Комппер, а поскольку Циннбауэр имеет категорию PRO, будет ходить и раздавать интервью. Для этого и пригласили нового тренера. Но ведь за иностранцем надо закрепить переводчика, предоставить жилье и персональный автомобиль. Для чего все это делать, я вообще не понимаю.

- Вы считаете, что тут роль сыграли личные связи?

- Я думаю, что это хороший знакомый Цорна, который попросил взять его на работу, чтобы он помогал. И Цорн согласился. Думаю, что на таком уровне решалось все это. Потому что целесообразности в этом назначении я не вижу. Понял бы, если бы для консультаций привлекли бы маститого специалиста, типа Клоппа. Ну а этот специалист чем может помочь команде?

- Но ведь клубу нужен был тренер с соответствующей лицензией.

- Так у Хапова она есть, и он исполнял роль главного тренера, давал интервью, а тренировал команду Комппер.

- То есть, вы считаете ситуацию с приглашением Циннбауэра небесспорной?

- Это совершенно неправильная ситуация. Мне непонятна цель приглашения этого специалиста. Как я понимаю, он будет помощником тренера. Разве в «Локомотиве» своих помощников мало? Зачем надо было убирать двух помощников, чтобы приглашать одного из Германии? Пока он с переводчиком будет разговаривать, тренировка уже закончится.

- Этот наставник до назначения почти год был безработным. Это говорящий факт для вас?

- Конечно. Томасу Цорну его знакомый позвонил и сказал, чтобы взял его, а то он год уже без работы. А так зачем он здесь нужен? С какой целью его взяли? Хапов с Комппером прекрасно справлялись.

Реклама

- Томас Цорн сказал, что Циннбауэр имеет серьезный опыт работы с молодежью. Насколько это актуально для «Локомотива»?

- Это чушь собачья. Где он работал с молодежью? Если бы он возглавлял молодежную сборную, как Галактионов, тогда другой вопрос. А так что он будет с молодежью делать в главной команде? Отдельно тренировки проводить?

- Пишут, что это специалист может поставить более атакующий стиль игры «Локомотиву».

- Главный тренер в команде есть, а помощник стиль игры никогда не ставит. Он помогает. А этот пришел, и как будет формировать стиль? Ставить игру в нападении? А главный тренер тогда в защите? Это чушь какая-то. Нужно что-то сказать, ведь никто не знает, для чего взяли этого немца. А сказать нечего. Вот надо было это придумать.

- Перед клубом поставлена задача - завоевать медали. Насколько это выполнимо?

- Да бросьте. Какая медаль? Дай бог на пятом-шестом месте удержаться. О медалях речи быть не может. Думаю, в клубе такую цель не ставят, раз принимаются такие решения. Когда пришел Рангник, нам говорили, что клуб все время будет играть в Лиге чемпионов. Теперь шестое место заняли. Когда Сёмина выгоняли, команда была на втором месте. Это было плохо. А шестое – хорошо. Циннбауэр пришел – будут восьмыми. Еще какого-нибудь Пупкина возьмут из немецкой деревни, и будет все хорошо. Зато немецкие специалисты у нас работают.

Елена Григорьевская