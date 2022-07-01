Масалитин — о возможном уходе Эджуке: «Слова у наших иностранцев расходятся с делами»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход нападающего Чидера Эджуке в «Герту».

«С появлением Карраскаля Эджуке стали использовать реже. Вроде бы на днях он говорил, что всем доволен, что ЦСКА — чуть ли не второй дом для него, но при первой же возможности уезжает. Слова у наших иностранцев расходятся с делами», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

По мнению эксперта, причина может заключаться в том, что футболист стал чувствовать себя не в своей тарелке, ведь раньше он был лидером и приносил много пользы.

Ранее сообщалось, что Эджуке может перейти в немецкую «Герту», которую возглавляет бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц.