Нобоа оценил трансфер Касьерры в «Зенит»

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал трансфер колумбийского форварда Матео Касьерры в петербургский «Зенит». Нападающий подписал с «сине-бело-голубыми» контракт на три года с возможностью пролонгации на сезон.

«Огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Напомним, что Касьерра перебрался в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в прошлом году.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 23 поединках за сочинскую команду, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.