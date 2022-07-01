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Нобоа оценил трансфер Касьерры в «Зенит»

01 Июля 2022 • 13:22 Комментировать

Эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал трансфер колумбийского форварда Матео Касьерры в петербургский «Зенит». Нападающий подписал с «сине-бело-голубыми» контракт на три года с возможностью пролонгации на сезон.

«Огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Напомним, что Касьерра перебрался в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в прошлом году.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 23 поединках за сочинскую команду, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Нобоа Матео Касьерра
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