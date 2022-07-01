Белоус: «В новом сезоне Касьерра станет главным топом РПЛ»

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о трансфере колумбийского форварда Матео Касьерры в петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» подписали с легионером долгосрочный контракт по схеме «3+1».

«Касьерра усилит и разнообразит атаку питерцев. В предстоящем сезоне он станет главным топом РПЛ», - с уверенностью заявил функционер в интервью Betonmobile.ru.

Чемпион России приобрел Касьерру у «Сочи» за пять миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний колумбиец принял участие в 23 поединках за южан, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.