Алонсо допустил своё возвращение в «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, выступающий на правах аренды за «Атлетико Минейро», высказался о своём будущем.

Парагваец допустил, что ещё может вернуться в Россию, однако назвал такое развитие событий маловероятным.

«У меня контракт до 2024 года. Я на связи с клубом, мне звонят каждую неделю, рассказывают о ситуации в России. Я бы не сказал, что возвращение в «Краснодар» невозможно, но это сложно. У меня контракт с «Атлетико» до декабря, а дальше посмотрим», — приводит слова Алонсо Superesportes.

Алонсо пополнил состав «Краснодара» в январе текущего года, но так и не успел провести за российский клуб ни одной официальной встречи.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Атлетико Минейро» 22 матча, отметившись в них тремя результативными передачами.