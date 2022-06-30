«Торпедо» выступило за создание Кубка РПЛ

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов поддержал возможное введение Кубка РПЛ.

«На наш взгляд, создание Кубка Лиги — замечательная идея. Сейчас специальная группа из руководителей РПЛ активно работает над турниром», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

Президент «Торпедо» надеется, что новый президент Российской премьер-лиги выступит за проведение турнира. Болельщики оценят Кубок Лиги, к этому соревнованию будет большой интерес.

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ может появиться уже с предстоящего сезона, но только в том случае, если большинство клубов поддержат идею, а также, если найдутся необходимые спонсоры для турнира.