Дасаев высказался о поведении Глушенкова после перехода в «Крылья Советов»

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о словах полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова о радости покинуть «красно-белых».

«Конечно, нельзя так говорить про клуб, который дал тебе дорогу в профессиональный футбол. Обычно клуб покидают со словами благодарности, а не так, как заявил Глушенков», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Эксперт не понимает, почему футболист так повел себя, возможно, в будущем все узнают подробности его решения.

Ранее перешедший из «Спартака» в «Крылья Советов» Максим Глушенков заявил о том, что рад покинуть московский клуб.