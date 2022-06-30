Камоцци покинул «Спартак» с прощальной речью

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци покинул свой пост. Он успел попрощаться с болельщиками «красно-белых».

«Пришло время попрощаться. После 6 лет работы, профессионализма и результатов мой опыт в «Спартаке» закрыт. Это были трансформационные яркие 6 лет, но также очень сложные. 6 лет, где я достиг своих личных целей, которые закончились завоеванием Кубка России. Я очень горжусь тем, что именно я рекомендовал клубу приобрести Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса, Хлусевича, Пруцева и последнего новичка — Зиньковского», — приводит слова Камоцци «Р-Спорт».

Камоцци работал советником Федуна с зимы 2020 года. За время функционера в команде «Спартак» занял в сезоне-2019/20 седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в следующем сезоне «красно-белые» финишировали вторыми, а в прошлом сезоне команда стала лишь десятой.

Однако, московский клуб выиграл Кубок России впервые с сезона-2002/03. Таким образом, 9 июля «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок страны против «Зенита». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 мск.