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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов сомневается, что Дзюба перейдёт в клуб за пределами России

30 Июня 2022 • 15:53 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и других российских команд Александр Тарханов выразил сомнения насчёт перехода форварда Артёма Дзюбы в европейский чемпионат.

«Думаю, вряд ли иностранные клубы подпишут Артёма. Все-таки уже солидный возраст, чтобы впервые уезжать в зарубежные чемпионаты. Да, есть варианты с Турцией, но я думаю, что для него это лучший вариант», — сказал Тарханов «Известиям».

Тренер отметил, что Дзюба мог бы пригодиться таким российским командам, как ЦСКА, «Краснодару» или «Сочи». Тарханова не смущает конфликт между Дзюбой и Валерием Карпиным, поэтому он считает, что переход в «Ростов» тоже возможен.

В конце мая Дзюба объявил о том, что покидает «Зенит», в составе которого он четырежды становился чемпионом России. На сегодняшний день неизвестно, где 33-летний нападающий продолжит карьеру. Российские СМИ называют «Фенербахче» единственным вариантом для продолжения карьеры футболиста. 


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Краснодар Александр Тарханов Артём Дзюба РПЛ
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