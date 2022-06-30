Абаскаль заявил, что ему хватило четырёх дней для подготовки к работе в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что ему потребовалось четыре дня, чтобы принять решение возглавить московский клуб.

«В четырёх днях довольно много часов. Кроме этого есть опыт. Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно оценить всё: игроков, амбиции и планы клуба», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года, он сменил на этом посту итальянца Паоло Ваноли, который работал с зимы того же года. Абаскаль имеет опыт работы в юношеской команде «Севильи», в швейцарских клубах «Кьяссо», «Лугано» и «Базель». Стоит отметить, что назначение Абаскаля не поддержало большинство ветеранов «Спартака».