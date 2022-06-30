Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль заявил, что ему хватило четырёх дней для подготовки к работе в «Спартаке»

30 Июня 2022 • 14:20 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что ему потребовалось четыре дня, чтобы принять решение возглавить московский клуб.

«В четырёх днях довольно много часов. Кроме этого есть опыт. Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно оценить всё: игроков, амбиции и планы клуба», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года, он сменил на этом посту итальянца Паоло Ваноли, который работал с зимы того же года. Абаскаль имеет опыт работы в юношеской команде «Севильи», в швейцарских клубах «Кьяссо», «Лугано» и «Базель». Стоит отметить, что назначение Абаскаля не поддержало большинство ветеранов «Спартака».  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
15:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о возможном проведении Кубка Лиги
15:53 · Россия. Премьер-лига
Тарханов сомневается, что Дзюба перейдёт в клуб за пределами России
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Вольфсбург» опроверг интерес к Сперцяну
15:44 · Россия. Премьер-лига
Червиченко выразил желание прийти на работу в «Спартак» на условиях, как у Абаскаля
15:35 · Россия. Премьер-лига
Нобоа признался, что мог перейти в «Спартак»
15:35 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Удивило, что Абаскаль не сказал про борьбу за чемпионство»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль ответил на вопрос о роли Эмери в его приезде в Россию
15:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой номер взял Касьерра в «Зените»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль – о том, почему решил возглавить «Спартак»: «Мне сказали, в России безопасно»
15:04 · Россия. ФНЛ
«Енисей» арендовал защитника «Рубина»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Перед переходом в «Зенит» советовался с Барриосом»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Краснодара» Корнюшин перешёл в «Пари НН»
14:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поддержал кандидатуру Алаева
14:35 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Об интересе «Зенита» узнал около месяца назад»
Все новости
Рекомендуем