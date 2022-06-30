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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал клубы РПЛ, которые может усилить Дзюба

30 Июня 2022 • 09:24 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы, покинувшего петербургский «Зенит» этим летом. У игрока истек контракт с «сине-бело-голубыми», и сейчас он является свободным агентом.

«В России Артём может играть на топ-уровне. Он бы усилил «Сочи», «Краснодар» и ЦСКА. Иностранные клубы вряд ли подпишут его», - передают слова тренера «Известия».

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Вместе с петербургским клубом он четыре раза становился чемпионом России.

В минувшем сезоне РПЛ нападающий провел 28 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Артём Дзюба
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