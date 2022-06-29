Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин вновь возглавит клуб.

«Точилин формально займёт пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, «Чемпионату».

Ранее новым наставником «Сочи» был назначен Вадим Гаранин, возглавлявший красноярский «Енисей». Проблема заключается в том, что у специалиста отсутствует лицензия, благодаря которой он мог бы числиться главным тренером команды.

Напомним, «Сочи» занял второе место в минувшем сезоне Российской премьер-лиги, завоевав серебряные медали. После окончания розыгрыша главный тренер сочинцев Владимир Федотов покинул клуб и возглавил ЦСКА.