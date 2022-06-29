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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» может купить права на показ Кубка РПЛ

29 Июня 2022 • 18:45 Комментировать

Президент РФС Александр Дюков проведёт встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по поводу покупки прав на телетрансляции Кубка РПЛ на «Матч ТВ».

По сведениям «РБ Спорт», РПЛ получила предложение от «Телеспорта» на покупку медиаправ на 2,5 миллиарда рублей в год, но предложение не было принято. Российский футбольный союз хочет избежать возможного конфликта с «Матч ТВ».

Сообщается, что в ближайшие дни состоится встреча между Дюковым и Миллером, на которой будет обсуждаться вопрос покупки прав телеканалом «Матч ТВ» на показ Кубка РПЛ.

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ начнет свое существование в том случае, если найдутся необходимые спонсоры для проведения турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Алексей Миллер Александр Дюков РПЛ Матч ТВ Телеспорт Кубок РПЛ
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