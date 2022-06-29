Зайнутдинов: ЦСКА всегда должен быть первым

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о целях команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы должны брать первое место в чемпионате России, потому что ЦСКА всегда должен быть первым. Клуб давно не становился чемпионом, поэтому нам не надо ни второе, ни третье место», — приводит слова Зайнутдинова Metaratings.

Футболист заявил, что он станет довольным только тогда, как «армейцы» займут первое место в чемпионате России.

24-летний Бактиёр Зайнутдинов принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой актив одну результативную передачу.