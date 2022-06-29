«Химки» намерены подписать контракт с Давыдовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб готов предложить контракт нападающему Денису Давыдову, который сейчас находится на просмотре.

«Мы близки к заключению контракта. Но с ним самим мы ещё на эту тему не общались, поэтому не всё зависит от нас, будем обсуждать», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Терюшков отметил, что заключение контракта больше нужно игроку, чем клубу, и «Химки» готовы предоставить шанс 27-летнему футболисту, который в последний раз выступал в РПЛ в сезоне 2016/2017.

Минувший сезон Давыдов провёл в команде ФНЛ-2 «Знамя Труда». За коллектив из Орехово-Зуево нападающий провёл 21 матч, забив девять голов, а также отдав пять результативных передач.