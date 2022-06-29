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Агент: «Рубин» и «Локомотив» получат деньги за переход Хвичи в «Наполи»

29 Июня 2022 • 13:26 Комментировать

Мамука Джугели, агент грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщил, что бывшие клубы футболиста «Рубин» и «Локомотив» смогут заработать на переходе игрока в «Наполи».

«Мы «Рубин» никогда в жизни не обманем. Каждый клуб, за который выступал Хвича, начиная с батумского «Динамо», тбилисского «Динамо», «Локомотива» — всем что-то полагается. Суммы определяет ФИФА», — заявил Джугели на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Кварацхелия покинул «Рубин» весной нынешнего года, перейдя в батумское «Динамо». Позже стало известно, что футболист договорился о пятилетнем контракте с итальянским «Наполи».

В минувшем сезоне 21-летний вингер провёл за «Рубин» и «Динамо» в общей сложности 33 матча, забив в них 10 голов и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Наполи Хвича Кварацхелия
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