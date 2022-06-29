Уже бывший полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в Турции. Помимо Резиуана Мирзова местный «Сивасспор» следит за ещё одним игроком из российской Премьер-лиги.

По информации от сетевого издания «Евро-Футбол.ру», Ильзат Ахметов, который сейчас находится в статусе свободного агента, привлёк внимание команды из Сиваса.

Также бывший полузащитник казанского «Рубина» интересен «Антальяспору». Оба турецких клуба провели предварительные консультации с представителями игрока. При этом, сейчас в борьбе за бывшего футболиста ЦСКА лидирует грозненский «Ахмат».