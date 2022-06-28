«Базель» ещё не принял решение по Чалову

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер ответил на вопрос о будущем форварда Фёдора Чалова.

«Насколько я знаю, решение по Чалову так и не принято до сих пор. Остается всего два дня до конца аренды? Понимаю, но других новостей нет», — цитирует Майстера «РБ Спорт».

Фёдор Чалов перешел из ЦСКА в швейцарский Базель минувшей зимой на правах аренды до конца июня этого года. Он принял участие в 14 матчах чемпионата Швейцарии, в которых забил четыре гола и записал на свой счет две результативные передачи.

Ранее представители ЦСКА заявляли о том, что Чалов вернется в расположение команды по окончании аренды.