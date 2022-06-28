В «Торпедо» подтвердили, что подпишут контракт с Кутеповым

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин поделился информацией о возможном подписании экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

«Насколько легко прошли переговоры? У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1 числа станет нашим футболистом», — приводит слова Ляпина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист подпишет трудовой договор с московским «Торпедо» на два года, если успешно пройдет медицинский осмотр.

В «Спартаке» Кутепов находился с 2012 по 2022 год. 1 июня футболист заявил о том, что покидает расположение команды.