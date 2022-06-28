Новиков: Баринов в «Динамо»? Это будет супертрансфер

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Динамо».

«Безусловно, если получится взять у «Локомотива» такого классного игрока, это будет супертрансфер для «Динамо», огромная потеря для «Локомотива» и суперприобретение для «Динамо», — цитирует Новикова «Все Про Спорт».

По мнению специалиста, Баринов является полузащитником высокого уровня для российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил покупку Баринова. «Бело-голубые» готовы заплатить шесть миллионов евро за футболиста.