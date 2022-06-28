​Агент: «Вероятно, Барриос останется в «Зените»

В последнее время в прессе то и дело появляется информация о возможном уходе из «Зенита» Вилмара Барриоса. Так, например, колумбийского хавбека слухи сватали в бразильский «Фламенго». Комментарий на этот счёт дал Луис Фелипе Поссо – агент, представляющий интересы Барриоса.

«Фламенго» не интересуется Барриосом. Это очередные слухи. Вероятно, Вильмар останется в «Зените», - слова Поссо на своих страницах приводит sport24.

28-летний Вилмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Действующий контракт колумбийского полузащитника с питерским клубом рассчитан ещё на четыре сезона.