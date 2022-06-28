Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович дал согласие на подписание полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Чемпионат» сообщил, что два источника из окружения тренера поделились информацией о том, что Йоканович одобрил покупку Баринова.

«Йокановичу нравится идея трансфера Баринова, и он одобрил подписание полузащитника. Но «Динамо» пока не делало предложения», — приводит слова источника «Чемпионат».

Второй информатор подтвердил данную новость и заявил, что «Динамо» может заплатить за полузащитника шесть миллионов евро. Контракт 25-летнего Баринова с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.