​У Оздоева действительно есть предложения из Саудовской Аравии

Магомед Оздоев после истечения срока контракта с «Зенитом» находится в процессе поиска нового места работы. У 29-летнего полузащитника действительно есть варианты в Саудовской Аравии. Информацию из СМИ подтвердил агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы Оздоева.

«У Оздоева есть два предложения от клубов из Саудовской Аравии, в том числе и от команды «Аль-Хиляль», - высказался агент, чьи слова передаёт «РИА Новости».

Последние четыре с половиной сезона Магомед Оздоев выступал за «Зенит», куда он перебрался из «Рубина» посреди сезона 2017/2018.