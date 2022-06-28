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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Всегда не нравилась его рожа»: Червиченко наехал на экс-игрока «Спартака»

28 Июня 2022 • 09:06 Комментировать (1)

Накануне стало известно о расторжении трудового договора между шведским нападающим Джорданом Ларссоном и московским «Спартаком». Своим мнением по этому поводу поделился экс-президент «красно-белых» Андрей Червиченко. Его слова передает «Чемпионат».

«По итогу ни игрока, ни денег. Мне всегда его рожа не нравилась. Когда начались сопли по поводу «Барселоны» и папы - вообще позорище», - сказал Червиченко.

Джордан, являющийся сыном бывшего форварда каталонской «Барселоны» Хенрика Ларссона, выступал за спартаковцев с 2019 года. В общей сложности скандинавский футболист сыграл за «красно-белых» 83 поединка, в которых отметился 27 забитыми мячами.

В прошлом сезоне Ларссон выступал на правах аренды за шведский АИК.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Джордан Ларссон
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