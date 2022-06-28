Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может подписать молодого украинского защитника

28 Июня 2022 • 07:38 Комментировать

Молодой украинский защитник Кирилл Большаков, права на которого принадлежат «Химкам», может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба», 22-летний украинский футболист в данный момент находится на просмотре в московской команде. Права на защитника принадлежат подмосковным «Химкам», но последние пару сезонов Большаков выступал за краснодарскую «Кубань», «Олимп-Долгопрудный» и «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне Кирилл Большаков провёл в подэлитном дивизионе 35 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Большаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
09:06 · Россия. Премьер-лига
«Всегда не нравилась его рожа»: Червиченко наехал на экс-игрока «Спартака»
07:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер сборной России считает, что «Спартаку» не нужен новый вратарь
07:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать молодого украинского защитника
27 Июня
23:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркао отреагировал на интерес к игроку со стороны ЦСКА
22:55 · Россия. Премьер-лига
Федун подтвердил, что остаётся в «Спартаке» 1
21:58 · Россия. Премьер-лига
На товарищеском матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» не будет продажи пива
21:41 · Россия. Премьер-лига
В «Лилле» заявили, когда определятся с будущим Языджи
21:31 · ФНЛ-2. Группа 1
Стукалов: Задача — как можно быстрее вернуть «Ротор» в элиту
21:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА тоже интересен Маркао
21:21 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» заявили, какие позиции хотят усилить
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Алаеву нужно выполнить два условия, чтобы баллотироваться на должность президента РПЛ
20:49 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Первым сбором я доволен»
20:44 · Россия. Премьер-лига
​Федун желает покинуть состав исполкома РФС
20:39 · Россия. Премьер-лига
​Крыховяк не уходит из «Краснодара», агент развеял слухи
20:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Федуне: Три трофея — это кошмар 4
Все новости
Рекомендуем