ЦСКА может подписать молодого украинского защитника

Молодой украинский защитник Кирилл Большаков, права на которого принадлежат «Химкам», может продолжить свою карьеру в столичном ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба», 22-летний украинский футболист в данный момент находится на просмотре в московской команде. Права на защитника принадлежат подмосковным «Химкам», но последние пару сезонов Большаков выступал за краснодарскую «Кубань», «Олимп-Долгопрудный» и «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне Кирилл Большаков провёл в подэлитном дивизионе 35 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.