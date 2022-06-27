​Ларссон больше не игрок «Спартака» - источник

Джордан Ларссон более не является футболистом «Спартака». Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что шведский нападающий расторг трудовое соглашение с московским клубом. По данным Романо, Ларссон стал свободным агентом и уже получил несколько предложений.

Ранее Джордан Ларссон выразил радость от решения ФИФА, которое позволяет ему не возвращаться в расположение «Спартака».

Джордан Ларссон выступал за «Спартак» в 2019-2022 годах. В 83 матчах за московскую команду швед забил 27 голов и отдал 9 результативных передач на партнёров.