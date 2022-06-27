​Федун прокомментировал свой уход из «Лукойла»

В понедельник было объявлено об уходе Леонида Федуна с должности вице-президента компании «Лукойл». Владелец «Спартака» прокомментировал эту новость – его слова привела пресс-служба «красно-белых».

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» – делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», - высказался Федун.

Стоит напомнить, что уход Леонида Федуна из «Лукойла» связан с его пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Спартак» в настоящий момент под руководством Гильермо Абаскаля готовится к сезону 2022/2023.