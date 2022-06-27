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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук заявил, какое место для «Химок» станет отличным результатом в РПЛ

27 Июня 2022 • 17:26 Комментировать

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук назвал цель подмосковной команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Что касается целей на сезон, то это как минимум превзойти результат прошлого сезона. А так – это прерогатива руководства. Какие цели поставят, к таким и будем стремиться. Место в восьмерке? Для «Химок» это будет отличный результат», — приводят слова Кухарчука «РИА Новости».

Футболист заявил, что лично для себя он ставит цель сделать как можно больше результативных действий, чтобы принести пользу команде.

По итогам минувшего сезона «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Кухарчук РПЛ
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