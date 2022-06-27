​Федун покинул должность вице-президента «Лукойла» - объявлена причина

Леонид Федун больше не является вице-президентом «Лукойла». В заявлении на официальном сайте компании объявлена причина – это пенсионный возраст и семейные обстоятельства Федуна.

В мире футбола Леонида Федуна знают как владельца «Спартака». В последние сезоны команда выступает неважно, из-за чего фанаты нередко критикуют владельца клуба.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт в субботу, 9 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сразится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Битва за трофей пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены».