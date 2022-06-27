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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Охранник Егора Крида хотел избить футболиста «Динамо»

27 Июня 2022 • 14:08 Комментировать

Выставочный футбольный матч между «Динамо» и «Амкалом» стал большим медийным событием. Перед игрой на «ВТБ-Арене» выступал известный певец Егор Крид, которому в тот день «стукнуло» 28. По этому случаю после матча Крид получил торт со свечками. Следуя футбольной традиции, голкипер «Динамо» Игорь Лещук измазал лицо именинника тортом. Охранник Крида не оценил этот жест и хотел избить футболиста. Впрочем, до рукоприкладства дело не дошло - в последний момент конфликт погасил сам певец, рассказывает телеграм-канал Baza.

Стоит напомнить, что в игре между «Динамо» и «Амкалом» принял участие Александр Овечкин. Хоккеист вышел на поле с капитанской повязкой и даже смог забить гол.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук Егор Крид
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