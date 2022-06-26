Канчельскис: «Зенит» - денежный мешок, как «ПСЖ»

Экс-футболист Андрей Канчельскис недоволен результатами «Зенита» на фоне созданных для игроков условий.

- «Зенит» - денежный мешок, как «ПСЖ». Это так и есть. Деньги есть - покупают, - заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Также экс-игрок отметил, что не может считать «Зенит» европейским грандом, хотя он входит в пятерку лучших команд по качеству инфраструктуры. Для того чтобы считаться топ-клубом по игре «Зениту» нужно регулярно играть в еврокубках весной, уверен Канчельскис.

Напомним, что «Зенит» регулярно выигрывает чемпионат России, но на евроарене давно себя не показывал с лучшей стороны.