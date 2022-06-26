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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» выиграл первый матч на сборах

26 Июня 2022 • 18:42 Комментировать

«Локомотив» в воскресенье вечером провёл первый товарищеский матч в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. «Железнодорожники» добились волевой победы над «Велесом» с результатом 2:1. За московскую команду забили Вадим Раков и Лукас Фассон. Первый является воспитанников академии «Локо», а второй – летним новичком.

В прошлом чемпионате России «Локомотив» занял только шестое место. В новом сезоне «железнодорожники» рассчитывают выступить значительно лучше.

Добавим, что новый сезон в Российской премьер-лиге стартует в средине июля.

Протокол игры  
Локомотив Москва 2:1Велес Москва

 

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Локомотив Москва
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