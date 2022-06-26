​«Локомотив» выиграл первый матч на сборах

«Локомотив» в воскресенье вечером провёл первый товарищеский матч в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. «Железнодорожники» добились волевой победы над «Велесом» с результатом 2:1. За московскую команду забили Вадим Раков и Лукас Фассон. Первый является воспитанников академии «Локо», а второй – летним новичком.

В прошлом чемпионате России «Локомотив» занял только шестое место. В новом сезоне «железнодорожники» рассчитывают выступить значительно лучше.

Добавим, что новый сезон в Российской премьер-лиге стартует в средине июля.