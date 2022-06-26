Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес поделился эмоциями от возвращения 10 номера в «Спартаке»

26 Июня 2022 • 17:15 Комментировать

Давая комментарий для клубной пресс-службы «Спартака», нападающий Куинси Промес, среди прочего, высказался о возвращении себе 10 игрового номера.

«Для меня 10 номер значит многое. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны самые яркие воспоминания и события. Этот номер вернулся к тому, у кого он должен быть», - сказал Промес.

В настоящий момент «Спартак» готовится к сезону 2022/2023. Недавно команду возглавил новый тренер – Гильермо Абаскаль.

В первом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Ахмата» в средине июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
18:21 · Россия. Премьер-лига
​В руководстве «Зенита» подтвердили близость к подписанию Касьерры
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Промес поделился эмоциями от возвращения 10 номера в «Спартаке»
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Промес высказался о новом тренере «Спартака»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Агент Клаудиньо пролил свет на будущее игрока
16:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» близок к трансферу защитника «Сочи»
16:24 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» объявил о троих новичках официально
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц объявит о своём уходе с должности президента РПЛ
15:57 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали интерес «Динамо» к Коваленко
15:45 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Йоканович пока находится немного в стороне»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Ушатов: «Стало не по себе, когда вживую увидел Малкома»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Фетисов: «Отговаривал Овечкина от футбольного матча» 1
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Лещук – о спартаковце Умярове: «Хвастаться подлым поступком в сети – низко» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Сделка по Ивану и Мантуану ещё не согласована»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Сушинский рассказал, оштрафуют ли Овечкина за игру в футбол
14:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» подтвердили переход Оганесяна
Все новости
Рекомендуем