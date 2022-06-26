​Промес поделился эмоциями от возвращения 10 номера в «Спартаке»

Давая комментарий для клубной пресс-службы «Спартака», нападающий Куинси Промес, среди прочего, высказался о возвращении себе 10 игрового номера.

«Для меня 10 номер значит многое. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны самые яркие воспоминания и события. Этот номер вернулся к тому, у кого он должен быть», - сказал Промес.

В настоящий момент «Спартак» готовится к сезону 2022/2023. Недавно команду возглавил новый тренер – Гильермо Абаскаль.

В первом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Ахмата» в средине июля.