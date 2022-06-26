Форвард «Зенита» подписал контракт с бразильским клубом

Молодой бразильский нападающий питерского «Зенита» Юри Алберто подписал соглашение с клубом «Коринтианс».

По информации инсайдера Марко Белло, 21-летний бразильский футболист уже подписал соглашение с «Коринтиансом», о чём в ближайшее время будет объявлено официально. Напомним, что форвард не вернулся в расположение питерского клуба и захотел продолжить свою карьеру на родине. В «Зенит» в обратную аренду отправятся два игрока «Коринтианса».

В прошлом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате 11 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.