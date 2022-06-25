Агент Кухты рассказал, почему футболист покинул «Локомотив»

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартынович рассказал истинные причины ухода футболиста в «Спарту».

«Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

Мартынович добавил, что не исключает, что Кухта вернётся в «Локомотив», но футболисту нужно решить личные проблемы на родине. Другой причины аренды нет.

Ранее спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн заявил, что Кухта уходит аренду по семейным обстоятельствам. 25-летний чех перешёл в «Локомотив» зимой 2022 года из «Спарты». Он сыграл за московский клуб 11 игр, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.