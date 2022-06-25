В «Динамо» озвучили трансферные планы на лето

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», поведал о целях «бело-голубых» на летнее трансферное окно.

В разговоре с «Чемпионатом» он подчеркнул, что трансферная кампания клуба в самом разгаре. Среди приоритетных позиций на усиление значатся – центральный защитник, а также футболисты в центральную линию поля.

«Работа ведётся ежедневно. Есть списки, которые мы отрабатываем», - сказал представитель столичного клуба.

Напомним, что прошлый сезон чемпионата России динамовцы завершили на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее в СМИ пошли слухи о возможном переходе в «Динамо» полузащитника Дениса Глушакова.