Бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта может продолжить карьеру в «Спарте».

По информации «Евро-Футбол.Ру», команда ищет забивного нападающего и очень заинтересована в трансфере форварда сборной Чехии. Что же касается «Славии», из которой он перешёл в «Локомотив», то она на данный момент не нуждается в усилении атаки, с учетом того, что в ближайшее время должна подписать нападающего «Гетеборга» Оскара Вильхемссона.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили тот факт, что 25-летний Кухта не вернется в стан «железнодорожников». Клуб ведет переговоры с чешскими представителями о дальнейшей карьере нападающего.