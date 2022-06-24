В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Шиманьски

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски в испанский клуб.

«Интерес «Севильи» к Шиманьски? Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Гомеса Sport 24.

Ранее другой испанский клуб «Реал Сосьедад» опроверг заинтересованность в футболисте московского «Динамо».

23-летний полузащитник в прошлом сезоне принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и записал в свой актив девять голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость польского футболиста в 14 миллионов евро.