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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» - о Зиньковском: «Он действительно выделялся» эксклюзив

24 Июня 2022 • 17:00 Комментировать

Бывший игрок «Крыльев Советов» Раду Гынсарь в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о переходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

Ха, я прекрасно помню Антона. Мне было приятно играть вместе с ним. Он действительно выделялся, как прекрасный игрок, сразу стал лидером команды и очень ей помогал. Кроме того, Антон очень приятный и скромный человек. Это тоже сразу бросалось в глаза, когда с ним мы общались.

В чем его самые сильные стороны?

Я бы назвал сочетание дриблинга и скорости. Он прекрасно владеет мячом, ускоряется и также прекрасно его контролирует. Еще он здорово обыгрывает один в один, спросите у защитников (смеется)

Вы верите, что он добьется успеха в «Спартаке»?

Вне всяких сомнений, он очень хороший игрок и идет на повышение. Вокруг него будут классные футболисты, которые помогут ему прогрессировать, но и он сделает их лучше. Это обоюдный процесс развития игрока и команды.

Напомним, 26-летний Зиньковский перешёл в «Спартак» летом этого года. Трансфер футболиста оценивается в 3 миллиона евро. Он будет защищать цвета московского клуба под 17-м номером.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Раду Гынсарь РПЛ Антон Зиньковский
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