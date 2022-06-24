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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк завершил профессиональную карьеру игрока

24 Июня 2022 • 16:57 Комментировать

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк заявил, что завершает карьеру футболиста на профессиональном уровне.

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Последним клубом в карьере 38-летнего Павла Погребняка стал екатеринбургский «Урал», который он покинул летом прошлого года. Футболист принял участие в 52 матчах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет две результативные передачи во всех турнирах. Помимо этого, игрок выступал за «Зенит», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Фулхэм Урал Рединг Манчестер Юнайтед Павел Погребняк
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