Погребняк завершил профессиональную карьеру игрока

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк заявил, что завершает карьеру футболиста на профессиональном уровне.

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Последним клубом в карьере 38-летнего Павла Погребняка стал екатеринбургский «Урал», который он покинул летом прошлого года. Футболист принял участие в 52 матчах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет две результативные передачи во всех турнирах. Помимо этого, игрок выступал за «Зенит», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.