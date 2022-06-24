Дивеев оценил перспективы братьев Березуцких в роли тренеров

Центральный защитник национальной сборной России Игорь Дивеев, выступающий на клубном уровне за столичный ЦСКА, высказался о бывших тренерах команды Алексее и Василии Березуцких.

«Верю в них. Думаю, со временем у них все получится. В дальнейшем это будут топ-тренеры среди российских специалистов. Они только начали свой путь», - поведал футболист в беседе с корреспондентом ТАСС.

По итогам прошлого сезона московский коллектив занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. После завершения чемпионата Алексей и Василий покинули тренерский штаб «армейцев».

Вместо Березуцкого пост главного тренера ЦСКА занял экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов.