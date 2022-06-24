Азмун: Первые месяцы в России у меня была депрессия

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун в разговоре с журналистами клубной пресс-службы вспомнил о своих первых месяцах в России.

Азмун сказал, что в первое время в России у него была достаточно сильная депрессия. Форвард отметил, что ему было трудно, так как родители, друзья и лошади были очень далеко от него.

«Я был совсем один, но я иранец, который ничего не должен бояться», - добавил Азмун.

Напомним, что Сердар Азмун выступал в российском чемпионате за казанский «Рубин», «Ростов» и питерский «Зенит». Этой зимой иранский нападающий перебрался в леверкузенский «Байер».