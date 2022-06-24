Гаврилов: «В этом «Спартаке» не заиграл бы даже Месси»

Бывший плеймейкер московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением о переходе в состав московского клуба хавбека самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Он считает, что этот переход сам по себе не усилит команду - причины ее кризисного состояния куда более обширны.

Более того, Гаврилов считает, что даже приобретение Лионеля Месси не позволило бы команде быстро прибавить.

- Я не дам гарантию, что даже Месси в этом «Спартаке» заиграл бы! Не то что Зиньковский… Месси месяц помучился бы с такими партнерами и уехал бы назад. Типа – «играйте сами»! - цитирует Гаврилова playmaker24.ru.