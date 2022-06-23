Ильин вернулся в «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» сообщил о возвращении нападающего Александра Ильина, который недавно покинул «Краснодар». Выступая за «быков», Ильин забил четыре гола в минувшем сезоне, но позавчера «Краснодар» объявил о расторжении контракта с ним.

Ранее Ильин уже выступал за грозненский клуб - это было в период с января 2020 года по июль 2021 года, после чего перебрался в стан краснодарского клуба. В общей сложности за «Ахмат» Ильин на данный момент сыграл уже в 36 матчах, при этом он забил одиннадцать голов.

Минувший сезон «Ахмат» закончил на седьмом месте, набрав в общей сложности 42 очка в тридцати матчах.