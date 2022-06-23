Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ильин вернулся в «Ахмат»

23 Июня 2022 • 23:02 Комментировать

Грозненский «Ахмат» сообщил о возвращении нападающего Александра Ильина, который недавно покинул «Краснодар». Выступая за «быков», Ильин забил четыре гола в минувшем сезоне, но позавчера «Краснодар» объявил о расторжении контракта с ним.

Ранее Ильин уже выступал за грозненский клуб - это было в период с января 2020 года по июль 2021 года, после чего перебрался в стан краснодарского клуба. В общей сложности за «Ахмат» Ильин на данный момент сыграл уже в 36 матчах, при этом он забил одиннадцать голов.

Минувший сезон «Ахмат» закончил на седьмом месте, набрав в общей сложности 42 очка в тридцати матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Ильин Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
00:03 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «В этом «Спартаке» не заиграл бы даже Месси»
23 Июня
23:20 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна может вернуться в бразильский чемпионат
23:02 · Россия. Премьер-лига
Ильин вернулся в «Ахмат»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Йоканович заявил, что знал Смолова и Моро до прихода в клуб
21:32 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал о своей футбольной философии
21:21 · Россия. Премьер-лига
Салихова прокомментировала переход Зиньковского в «Спартак» 5
21:14 · Россия. Премьер-лига
Овечкин может сыграть за «Динамо» в матче с «Амкалом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Уход легионеров обесценит РПЛ
20:03 · Россия. Премьер-лига
Руденко — о травме: Пока набираю форму
19:48 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Зиньковский достиг такого уровня, что его нельзя было удержать в «Крыльях Советов»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Зиньковского взяли под основу
19:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать Отавио
19:07 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский сказал, о чём мечтает
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о переходе в «Спартак»: «Я в шоке» 1
Все новости
Рекомендуем