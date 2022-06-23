Салихова прокомментировала переход Зиньковского в «Спартак»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова поделился эмоциями от перехода полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса», — сказала Салихова «Чемпионату».

Супруга Леонида Федуна выразила надежду на то, что новые атакующие связки смогут принести много забитых мячей в ворота соперников.

Сегодня, 23 июня, «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником Антоном Зиньковским. Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.