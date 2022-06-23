Агент Кравцова: Будем разговаривать с «Зенитом» после товарищеского турнира

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Пока Кирилл в «Зените», а остается он там окончательно или нет, не могу ответить. Но возвращение в «Нижний» маловероятно. Разговоров с «Зенитом» пока не было», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент заявил, что беседы с клубом будут, скорее всего, после окончания Кубка Pari Премьер, в котором сейчас участвуют «сине-бело-голубые».

20-летний Кравцов перебрался из «Зенита» в «Пари НН» минувшей зимой на правах аренды. За нижегородский клуб он принял участие в 11 матчах Чемпионата России, забил один мяч и отдал две голевые передачи.