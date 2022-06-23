Языджи покинул ЦСКА

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи официально покинул московский ЦСКА, так как «армейцы» не смогли договориться с «Лиллем» о трансфере игрока.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, 25-летний турецкий футболист покидает ЦСКА и возвращается в «Лилль». «Армейцы» поблагодарили Языджи за яркий весенний отрезок и пожелали игроку удачи в дальнейшей карьере. Напомним, что за ЦСКА полузащитник выступал на правах арендного соглашения, но выкупить контракт турка «армейцам» всё же не удалось.

В прошлом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.