«Коринтианс» продвинулся в переговорах по поводу перехода форварда «Зенита»

Руководители клуба «Коринтианс» продвинулись в переговорах с бразильским форвардом «Зенита» Юри Алберто.

По информации журналиста Самира Карвалью, представители бразильской команды серьёзно продвинулись в переговорах с 21-летним футболистом, который по решению ФИФА может приостановить контракт с «Зенитом» и вернуться на родину на правах арендного соглашения. Стоит отметить, что форвард пока не прибыл в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате 11 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.